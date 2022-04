La Banque Postale - Intégrateur Paris

APSIDE - Ingénieur d'étude Boulogne-Billancourt

La Banque Postale (AT Apside) - MOE MAINFRAME

Pole-Emploi (Apside-BULL) - IQRD Statistique et Pilotage JAVA, UNIX, MAINFRAME

AGIRC ARRCO (AT Apside) - Analyse et développement MAINFRAME

La Banque Postale (AT et forfait Apside) - Analyse et développement MAINFRAME

AIRBUS (plateau forfait Apside Toulouse) - Assistance au développement PL SQL

Crédit Agricole (Atlantica : AT Apside) - Migration Système d'information

La Banque Postale (Forfait et AT Apside) - Analyse et développement MAINFRAME

La Banque Postale (RIO) , La Caisse d'Epargne (SEDI RSI - Décisionnel) et MAAF (Appels sortants) - Analyse et développement UNIX, MAINFRAME et NSDK