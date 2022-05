Marie DEFOLIE

Je me suis inscrite sur VIADEO car je cherche un poste qui permettrait de m'épanouir, un métier où le contact avec les personnes est privilégié.

Je voudrais m'investir dans une société qui ait des valeurs.

Etre utile et aider les autres



Passionnée par l'immobilier : tant locatif, qu'orienté vers la promotion,

J'ai contribué, au niveau du locatif :

A la réalisation des états des lieux, les visites, la constitution des dossiers et la signature des baux, la gestion des congés, le suivi des travaux.



Au conseil des bailleurs et locataires.



Au niveau du neuf, en VEFA : au back office: la préparation des contrats et leurs suivis.





Mon expertise dans l'assistanat, va donc du montage des dossiers jusqu'à la location, dans une volonté d'accompagnement au quotidien.



Ayant une expérience variée axée sur l'immobilier corroborée par un diplôme de droit immobilier : I.C.H. en vente et gestion d'immeubles, c'est tout naturellement que je recherche un poste dans ce secteur qui m'est cher, et où je puisse m'investir comme Assistante ou comme conseillère locative.



Je recherche un poste idéalement polyvalent, enrichissant et responsabilisant. J'ai aujourd'hui envie de rejoindre une entreprise ambitieuse et de porter avec elle un projet motivant.



N'hésitez pas à me contacter.



Cordialement,



www.linkedIn.com/in/marie-defolie33200