Didier BOURGEOIS

Bonjour et bienvenue sur mon profil !

Depuis plus de vingt ans, j’aide les laboratoires à analyser et définir leurs besoins en materiel analytique pour leur apporter convivialité et efficacité dans leurs taches journalières.

Des acteurs industriels majeurs mais aussi d'autres entités dans le domaine public pourraient en témoigner.

Mon engagement constant à promouvoir l’image de la société, la recherche systématique de la satisfaction client sont des éléments clé de cette réussite.

Ces expériences ont fait de moi une personne reconnue de ses confrères, mais surtout des clients et utilisateurs qui voient en moi un réel partenaire et conseiller technique.

N’hésitez pas à me contacter directement pour échanger sur ce parcours et pourquoi ne pas discuter ensemble des bénéfices que je pourrais apporter à votre structure ?



Mes compétences :

Spectroscopie

Microscopie

Négociation commerciale

Démonstration

Formation

Vente

Microsoft Office

Support technique

Analyse thermique

IRTF, RAMAN, NIR, Chromatographies, Analyse Thermi