Marc GIBOULOT

De formation Œnologue, diplômé de l'institut d’œnologie de Bordeaux, promotion Philippine de Rothschild, en 1991. J'ai commencé par être œnologue conseil, en Alsace. Je suis venu dans le Cognaçais, où j'ai découvert le monde du Cognac, sa grandeur internationale ainsi que le monde plus général, des spiritueux (whisky, Vodka, Armagnac, liqueurs, anisés...). J'ai participé à la réalisation de gamme de spiritueux en France mais aussi à l'international (Cognac, Armagnac, Whiskies, Liqueurs...). Bon dégustateur, je sais reconnaître la valeur d'un lot et de définir son utilisation dans un assemblage. Je maitrise le vieillissement des spiritueux ambré, l'utilisation des ingrédients et la finition des produits à la mise en bouteille. Je donne des conseils sur le packaging même si cela n'est pas mon secteur favori, j'apprécie la recherche Marketing faites actuellement pour la présentation des spiritueux.

Actuellement, mes connaissances s'étendent de la matière première à la mise en bouteille, quelque soit le produit spiritueux. L'envie de créer, d'assembler et de terminer les produits reste mon univers favori. Le monde des spiritueux se diversifie tous les jours et doit s'adapter a une consommation mondiale. Mes connaissances, assez étendues, et mes vastes expériences, m'ont appris a découvrir des réussites commerciales et à reconnaître les talents des producteurs. J'ai la maîtrise du conseil et durant mes dernières années, j'ai réalisé des formations sur la production des spiritueux de la distillation à la mise en bouteille. Dans une orientation nouvelle, je m’intéresse au développement durable, à l'oenotourisme.

J'ai crée MG CONSEILS pour accompagner techniquement vos projets dans le mondes des vins et spiritueux.

Je participe à plusieurs concours de sélection des spiritueux dont le plus réputé est le "Spirits Selection Mondial de Bruxelles", me permet d'enrichir ma base de données sur les spiritueux du Monde et aussi de découvrir l es produits des autres pays comme le "BAIJU" de Chine.



Mes compétences :

Service clients

Relation clients

Technico commercial

Recherche et Développement

Réseaux informatiques & sécurité

Gestion qualité et environnement, HACCP

Ingénierie

Analyse sensorielle

Expertise technique

Conseils, expertises, dégustations, gestion de pro

Dégustateurs concours

Oenologie