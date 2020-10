Patrick CAT

Dans le secteur de la métallurgie depuis le début de ma carrière, j'ai occupé divers postes principalement dans l'encadrement d'équipe.

J'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'activité tel que le découpe industrielle des aciers, la fonderie, la menuiserie industrielle en aluminium et aujourd'hui chez Dal System Industrie, la division production du leader de la gouttière aluminium: Dal'Alu.

5 ans après avoir débuté ma carrière professionnelle, je repris mes études en suivant les cours du soir du CNAM de Bordeaux (Conservatoire National des Arts et Métiers) dans la spécialité mécanique afin d'obtenir un diplôme d'ingénieur et obtenu un diplome (Bac +4 - RNCP II) dans cette même spécialité.



Mes compétences :

Production

Métallurgie

Sage ERP X3

Dessin

Sécurité au travail

Management opérationnel

Amélioration continue

Visual Basic for Applications

Microsoft Office

Continuous Improvement

Problem Solving

Quality Assurance

Raw Materials

Composite materials

Microsoft Excel

Microsoft Word