Agence BCG

Seule femme en Gironde détective (nouvellement appelée Agent Privé de Recherche), j'effectue des missions aussi bien pour des particuliers que des professionnels.



Discrétion, tact, un brin "profiler", psychologue, tenace sur des affaires complexes, je me fais un devoir de réussir toutes les missions proposées dans la limitation de la réglementation en vigueur bien entendu.



Tous mes rapports sont destinés à être produits en justice afin de faire valoir vos droits et/ou prouver votre bonne foi en concertation avec mes clients.



Le cabinet traite des affaires commerciales, familiales, matrimoniales, patrimoniales, salariales... mais cette liste est non exhaustive tant le champ d'action peut être vaste.



Vous trouverez sur le siteArray toutes nos actualités... ou connaître notre activité via https://www.youtube.com/watch?v=VqX3EVNa_Wk&list=PL_SaVV0LCn7k0QYJ0twmxYBS3LCWX-YLx



Mes compétences :

Enquêtes

Filatures

Solvabilité financière

Renseignements commerciaux

Renseignements et analyses

Investigations

Recherches

Garde d'enfants

Recherches matrimoniales

Adultères

Patrimoine immobilier

Concurrence déloyale

Travail dissimulé

Prestations compensatoires

Enfant illégitime

Recherches patrimoniales

Surveillances

Parasitisme