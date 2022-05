Sébastien LABOURIER

Mes compétences détaillées :

Techniques Coordination, suivi et certification des évolutions des plans de maintenance

Gestion des évolutions techniques de configuration (impact des modifications)

Participation active aux revues de suivi de navigabilité et de relevés d’incidents

Participation active au processus continu d’optimisation des coûts de maintenance

Création/suivi des compléments de plans de maintenance (suppléments programmes spéciaux) Contrôle de la qualité, planification et validation des travaux documentaires

Participation au développement de la maintenance sur de nouveaux programmes (ASL/MSG3)

Suivi des requêtes clients et déplacements ponctuels (en France et à l’étranger)

Revue des études, des analyses et des différents documents techniques de maintenance

Gestion de Management et instruction d’une équipe d’ingénieurs personnel

Coordination et répartition des opérations des différents intervenants et sous-traitants

Formation des rédacteurs techniques sur les systèmes électromécaniques

Suivi des plans de charge

Logiciels CATIA V4/V5, VPM, Pack office, éditeurs de textes SGML & XML, base Oracle



Mes compétences :

Suivi de chantiers

Contrôle qualité

Animation de formations

Coordination technique

SGML / XML

Gestion de projet

Bureau d'études

Certification

CATIA V4/V5/VPM