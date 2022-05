Sebastien LE LABOURIER

GESTION FINANCIERE DES CONTRATS



INDUSTRIE DES TURBINES A GAZ (4.5 Mds $ COMMANDES)



EXPERIENCE DE PLUS DE 10 ANS EN FINANCE EN GESTION COMMERCIALE, REALISATION DE CONTRATS, EN TRESORERIE ET FINANCIER OPERATIONNEL



DETERMINATION, FIABILITE ET GESTION D'EQUIPE SONT MES ATOUTS PRINCIPAUX



Responsabilité financière des contrats de fourniture de turbines à gaz avec le soutien d'une équipe de 10 personnes située en Europe, Etats Unis et Asie : négociation avec les équipes commerciales jusqu'à signature et obtention de sécurités de paiement



Expérience précédente en tant que manager financier des contrats en phase réalisation

depuis la signature d’un contrat jusqu’à la fin de période de garantie



Egalement ancien responsable de la trésorerie du groupe General Electric pour l'entité de Belfort ainsi que l'ensemble des filiales dans les pays d'installation de nos équipements : une soixantaine d'entités à superviser pour suivi et estimation du cash flow



Première expérience dans le groupe General Electric en tant que manufacturing finance manager en usine avec pour rôle principal la gestion budgétaire de l'usine en coordination avec le responsable site



Mes compétences :

Audit

Finance

Manager