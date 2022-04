• Depuis août 2010: Directeur Administratif & Financier IESEG

& Directeur délégué campus de Paris - IESEG



• 2006-2010 : Group Financial Controller (Groupe INSEEC, Paris)



• 2001-2006 : Contrôleur de gestion (SITA - SUEZ Environnement, Levallois)



• 1998-2001 : Sénior chargé de missions (ARTHUR ANDERSEN, BFA, Neuilly)



IESEG School of Management: L'IÉSEG, membre affilié de l'Université Catholique de Lille, est par son organisation, ses dimensions, ses infrastructures, ses ressources et son rayonnement, l'une des institutions de formation en France qui se rapproche le plus des grandes universités anglo-saxonnes.



Le campus historique de l'IÉSEG est situé au cœur de la ville de Lille, qui avec plus de 100 000 étudiants, est la deuxième ville universitaire de France.



Le campus de Paris, créé en 2008, est situé dans la Grande Arche de La Défense et sur l'ensemble colline sud. Il totalise près de 9000 M².



Au total, l'IESEG compte en 2014-15, plus de 3800 étudiants (plus de 20 000 M² à Lille et à Paris) pour un budget de 45 M€.



