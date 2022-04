Jean-Michel DESCHAMPS

Passionné par les défis associant nouvelles technologies, automatisation des processus d'entreprise, accompagnement de la professionnalisation des Hommes, je suis un homme coutumiers des Projets de transformation et d'apport de valeur.

Disposant d'un fort retour d'expérience sur la Transformation Digitale des entreprises, mon expérience est au service de la digitalisation des métiers, de l'apport de services aux clients en BtoB ou en BtoC, de l'optimisation de la productivité et des coûts internes.

Je suis en recherche active de ma future fonction en tant que Directeur des Systèmes d’Information basé en région Rhône Alpes via un contrat CDI ou de management de transition.



Mes compétences :

Assurance

Santé

Informatique

Infrastructure

Direction des systèmes d'information

Programme de transformation de SI

Digital

MCO

Architecture SI

Professionnalisation des Hommes

ITIL