Jean Michel DESCHAMPS

Vacances Bleues est un groupe hôtelier qui gère et exploite plus de 23 hôtels en France.

Entreprise citoyenne, Vacances Bleues s’engage autour de 4 valeurs : l’esprit d’ouverture, le respect de l’humain, la passion du service, le sens des responsabilités. Plus que les mots, ce sont des actes au quotidien qui symbolisent notre engagement.

Les 900 collaborateurs de Vacances Bleues constituent la première richesse de notre groupe et portent une attention particulière à chacun de nos clients.

Vous avez les compétences et l’ambition et vous vous reconnaissez à travers nos valeurs, nous avons l’expertise hôtelière et des postes dans toute la France à vous proposer, rejoignez Vacances Bleues !



RESIDENCE LOCATIVE

LA VILLA REGINA à Arcachon (33)- 1M d’€ de CA- 50% RBE du CA- TO de 65%

Au cœur d'un jardin arboré dans la ville d'hiver

66 Appartements, Piscine

Recrute son Directeur



Rattaché(e) à la Directrice d’Exploitation, vous aurez pour mission l'exploitation et la gestion opérationnelle de la résidence locative dans différents domaines :



 Le Développement commercial : 50% du CA est développé sur la résidence locative directement

• Appliquez les normes et les standards définis par le Groupe et vous êtes garant de la rentabilité de la résidence en développant une commercialisation de proximité,

• Développer les ventes et fidéliser les clients,

• Représenter l’hôtel et l’enseigne sur le plan local et être vecteur d’image et de développement.

 Le Management et l’animation de l’équipe au quotidien (4 personnes)

 La Gestion financière de l’établissement :

• Piloter, gérer l'activité économique de l'hôtel et préserver les intérêts financiers de celui-ci en collaboration avec la Direction d’exploitation,

• Suivre et élaborer les budgets en cohérence avec la politique du groupe.

 L’organisation et la réalisation de l’entretien courant :

• Suivi des chantiers de rénovation

• Entretien général et quotidien des appartements, espaces de vie collectif, espaces verts, piscine





De formation hôtelière, vous présentez un parcours similaire d’au moins 5 ans dans la gestion d’une résidence de tourisme.

Pugnace et polyvalent, on vous reconnaît une sensibilité commerciale, un goût prononcé pour les relations publiques et possédez un indéniable sens du service client.



Conditions du poste :

CDI à pouvoir rapidement,

Salaire : 35K€brut /an dont 10% de variable- Poste logé sur place

Participation et intéressement selon accords groupe



@ : recrutement@vacancesbleues.com- Frédérique Gauthier, responsable du recrutement

Vacances Bleues, 32 rue Edmond Rostand 13006 Marseille.

Retrouvez toutes nos offres d'emploi sur notre site :