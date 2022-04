Jean-Michel DESMARS

Après un parcours de 27 ans comme ingénieur dans le domaine de l’industrie micro-électronique, j’ai créé en 2009 mon cabinet de formation, conseil et accompagnement des entreprises dans le domaine de la qualité, de l’organisation et de la gestion du changement.



Ces années d’expériences professionnelles m’ont permis d’aborder en profondeur les méthodes et outils de gestion industrielle tant au niveau de la production et de la logistique, que de la qualité, de l’environnement et du management.



Cette expérience, succès et difficultés, me permet aujourd’hui d’avoir un regard critique sur l’efficacité de ces méthodes, ainsi qu’une connaissance des pièges à prendre en compte dans leur mise en œuvre.



Par ailleurs, et depuis le début des années 2000, j’enseigne les statistiques et la qualité dans des organismes tels que le Conservatoire National des Arts et Métiers des Pays de la Loire, l’ICAM ou l’Université de Nantes.



Mes compétences :

Modéliser des supports pédagogiques

Statistiques

Conseil

Qualité

Pédagogie

Audit

Normes ISO

Gestion de la qualité

Formation