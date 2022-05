Martineau MICKAEL

Formation : IRESTE SEII 98 (systèmes élecroniques et info. indus.)

ATMEL



En poste dans l'entreprise ATMEL (site de Nantes)depuis 2000.



depuis 2012 : Responsable Validation produits

- Coordination Validation/Pre-industrialisation produits (ARM based µC)



depuis 2008 : Product Egineering - Software development Mentor

- Responsabe de projet développements et methodes

logiciels (coordination des activités internes

et Work package leader dans le cadre d un projet

Européen Catrene (TOETS )).

- Responsable de la mise en place des methodes

assurance qualité logicielle du département PE

MBU et coordiantion des développement internes.

- Project leader produits: validation mico

processeurs AVR 32 / mXTXXX (Touch) gamme

Automobile et industrielle.



2005 - 2008 : Product Egineering

- validation mico processeurs AVR 8 bits gamme

Automobile.

- Chef de projet développements

logiciels.

- Responsable de la mise en place des methodes

assurance qualité logicielle du département PE

micro.



2000 - 2005 : Test engineering

- Développement de programmes de tests (Credence-

Maverick)(C,C++)

- Mise en place methodes de dévelopements logiciel

et assurance qualité logicielle.

ATMEL

http://www.atmel.com



SIVAN Consulting



Juin 1999 - Janvier 2000 : Consultant chez Shlumberger

- dévelopment drivers LCD (C/Assembleur)

MLR Electronique



Stage de fin de cycle ingénieur (janvier/Juin 1998)

Conception d'un appareil de mesure differentiel pour GPS





Intérêts :

informatique industrielle, électronique, assurance qualité logicielle, gestion de projets.



Autre : Membre Association de anciens PolyNantes.

Polynantes

http://www.polynantes.com



Mes compétences :

Gestion de projets

Automobile

C++

GPS

Java