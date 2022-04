Jean-Michel DESQUESNES

Après une carrière militaire riche et passionnante dans la marine nationale, je souhaiterais apporter mon expérience professionnelle dans une entreprise dans le domaine de la maintenance et la conduite des installations. Ma palette d'emplois m'a permis d’acquérir de solide connaissance dans les domaines du froid, l’hydraulique, la production et la distribution d'eau.



Mes compétences :

Maintenance

Mécanique, électrique, hydraulique

Gérer et animer des équipes de travail

Permis B, C, D

Planifier, coordonner, contrôler les interventions