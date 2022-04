Jean-Michel DIETRICH

Cela fait plus de seize années que j'encadre et dirige des équipes dans la distribution alimentaire. Passionné par le commerce & l'humain, je m'accomplis au travers de performances collectives et individuelles. Aujourd'hui je suis convaincu que la réussite d'un groupe se créé dans le respect, dans la qualité et la valeur des messages que l'on véhicule au quotidien.



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion des ressources humaines

Gestion des stocks

Formateur

Recrutement

Management des équipes

Commerçant