Jean Michel DIETRICH

Aujourd'hui chez Michelin, je suis en charge du déploiement des machines de productions du groupes sur des procédés particuliers. J'assure le suivi en fabrication et en installation des machines.

J'assume le reporting auprès des chefs de projets usines ou chef d'ateliers (planning coûts et résultats techniques).



J'assurre la conformité des documents (techniques et contractuels) et des projets pour déployer les machines dans le monde (Chine, Brésil, Europe essentiellement, USA rarement).



Référent mécanique je continue à encadrer les travaux d'études et d'optimisation des machines dont je suis le référent (encadrement d'équipes pluridisciplinaires et multi culturelles).



Ce poste demande une vision technique claire des installations, tout en ne négligeant pas les aspects du management transverse (aspect humain) et des reportings (synthèses et reportings).



Mes compétences :

Gestion de projet

Ingénierie

Amélioration continue

Aéronautique

Armement

Management transverse

Négociations

Hydraulique

Achats

Analyse de risque machine

Management

Suivi intégrateurs

Pneumatique

Animation d'équipe

Gestion d'affaire

Armement Marine

Conception et calcul mécanique