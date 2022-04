Jean-Michel DOUCET

Actuellement officier dans la marine nationale, je souhaite dans le cadre d’une reconversion prévue pour août 2010, poursuivre mon parcours professionnel en intégrant une structure où mes connaissances et expérience pourront être utilisées.



Mon cursus m’a amené à exercer des postes pluridisciplinaires. J’y ai acquis des connaissances et compétences certaines en management, organisation du travail d’équipes et dans le domaine de la gestion de l’homme. Que ce soit sur un sous marin nucléaire ou dans mes affectations à terre, j’ai toujours exercé mes fonctions avec respect et humanité envers mon personnel, tout en conservant la rigueur imposée par l’exercice du commandement.



Mes récents postes m’ont permis de mettre en avant mes capacités d’innovation et exercer des fonctions d’encadrement où j’ai souvent fait preuve d’autonomie.



Je sais également être force de proposition tout en sachant rester à l’écoute.



Je ne suis pas bloqué( borné) par un emploi dans le domaine maritime. Je peux également me charger de gestion de personnel, de responsable d'entretien de locaux ( moyens généraux, hôtellerie).

Ma seule priorité, qui n'est pas la moindre, est que je désire rester dans le bassin d'emploi de Brest.



Mes compétences :

autonome

Droit

Initiative

RIGOUREUX