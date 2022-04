Jean-Michel DROSS

EXPERT DECISIONNEL - ARCHITECTE DATAWAREHOUSE

EXPERT -SAP BUSINESS OBJECTS XI R3-4(WEBI,INFOVIEW,DESIGNER)

GESTION DE PROJETS DECISIONNELS (PILOTAGE ET ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE),

CONCEPTION DES BASES DE DONNEES RELATIONNELLES ET MULTIDIMENSIONNELLES

MERISE & POWER AMC DESIGNER, DATAWAREHOUSE, DATAMARTS, INFOCENTRE.



Depuis plus de 20 ans dans l'Informatique Décisionnelle (BI pour Business Intelligence) et dans l'Architecture des Bases de données (MERISE & POWER AMC DESIGNER).

Spécialisé dans les Bases de Données dédiées au décisionnel (Datawarehouses, Datamarts) aussi bien relationnelles que multidimensionnelles.



Mes compétences :

AMC Designer

Architecte

Bases de données

Datamart

Datawarehouse

Entrepôt de données

Express

Informatique

Informatique décisionnelle

Merise

Olap

Oracle

Oracle Express

OWB

Power amc

Power AMC Designer