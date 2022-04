Jean-Michel DUBOIS

Je suis directeur logistique depuis 10 ans chez Raja spécialiste de la distribution Vad / E commerce . Très orienté client , mes exigences portent sur la qualité du service , l’efficacité opérationnelle et la productivité .

J’ai régulièrement innové en mettant en place de nouveaux outils de production plus performants qui ont permis de réduire les coûts logistiques de manière significative .

J’ai mis en place des organisations logistiques en Europe et sélectionné des réseaux de transporteurs qui ont réduit et fiabilisé les délais de livraison pour les clients .

J’ai piloté des projets informatiques WMS et TMS pour la France et la Belgique .

J’ai managé des équipes importantes (150 personnes) et travaillé à des projets d’amélioration continue ( lean et 5s) tout en travaillant le « change management » et la montée en compétences .





Mes compétences :

- Définition de la stratégie supply chain et mise en œuvre

- Pilotage de plateforme logistique

- Organisation des réseaux de transport

- Négociation achat prestations et fournisseurs d’équipements logistiques

- Amélioration des process supply chain avec direction achats et approvisionnements

- Gestion de projet multi-site Europe

- Gestion de projet informatique wms / tms

- Management d’équipes importantes

- Maitrise des processus ISO et amélioration continue

- Gestion des IRP ( CE,DP,CHSCT)





Mes compétences :

Audit

eCommerce

Supply Chain