Jean Michel DUCASA

Nous développons notre activité sur 3 axes :

- notre centre de pratiques douces sur Vincennes (Shiatsu, Sophrologie, Naturopathie, Relaxations...)

- la qualité de vie au travail (prestations récurrentes ou sur des événementiels en entreprise)

- la politique handicap (emploi de praticiens déficients visuels) : une démarche solidaire



Vous souhaitez répondre au mieux être de vos collaborateurs, respecter vos engagements sociétaux et participer à une démarche solidaire ?



1ère entreprise adaptée dans ce domaine, nous vous proposons d'intégrer des praticiens mal ou non-voyants certifiés et expérimentés pour réaliser des massages-bien-être au sein de votre structure.



Découvrez notre réponse unique et innovante alliant :

- Qualité de vie au travail pour vos collaborateurs

- Responsabilité sociétale

- Insertion professionnelle de nos praticiens handicapés.







Mes compétences :

Shiatsu

Bien être

Accessibilité aux personnes handicapées

Gestion du stress

Santé au travail

Responsabilité sociétale des entreprises

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Entreprise adaptée

Massage bien être

Massage en entreprise

secteur protégé