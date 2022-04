JEAN-MICHEL DUCLOS

26, rue Lalo

64000 PAU

TEL : 05.59.80.26.28 / Port° 06.74.68.09.18



ETAT CIVIL Marié-53 ans –Français



PARCOURS

PROFESSIONNEL





COMPETENCES



Management de personnel- Organisation d’agence- Mise en place de politiques d’actions commerciales et techniques- Commercial en B to B depuis plus de 10 ans- Grande connaissance du tissu économique des régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc- Roussillon- Connaissances techniques de la plomberie, du chauffage, de la climatisation, de la ventilation et du traitement d’eau – Gestion des chantiers, des comptes clients (créances, litiges).Gestion et suivi d’exploitation d’installations de chauffage et P.E.C.S d’établissements collectifs (hôtels, ensembles de logements, résidences, etc .)-Spécialisé énergies nouvelles : géothermie, solaire, photovoltaïque.

Maîtrise de WORD- EXEL- POWER POINT Anglais bon niveau : lu, parlé, écrit. – Espagnol : niveau moyen



OC WASSERTECHNIK et SANICHEM Pau



01/01/2001 Responsable technico-commercial B to B pour le sud de la France de la vente d’appareils

au 31/12/2006 de traitement d’eau et anti-légionelle.



ST GOBAIN SEVA T.E Chalon / Saône



01/05/2004 Commercial chargé de la vente du procédé erca2 (décarbonatation par électrolyse)

au 31/07/2005 dans les semi collectivités et industries (France et Etranger)

01/11/2003 au 30/04/2004 Etude de marché pour ST GOBAIN SEVA TE du procédé erca2 dans

les semi collectivités

.

S.A BLOC – JET Paris



1994 - 2000 Responsable commercial puis directeur commercial pour le sud de la France pour la vente d’équi-

pements de salles de bains pour les collectivités. Chargé du management d’une équipe de

5 personnes, de l’organisation commerciale, du suivi des chantiers, du recouvrement des créances

et du règlement des litiges.

.

ETS CHEVALIER Lourdes



1978 - 1994 Directeur Ets CHEVALIER (Entreprise de plomberie et de génie climatique)

Entreprise de 26 salariés (avec un effectif allant jusqu’à 80 personnes en période hivernale)

Chargé de l’activité commerciale, des études techniques, de l’organisation et du suivi des chantiers

de la gestion du personnel, des achats.



FORMATION



1978 Maîtrise de sciences et techniques appliquées à l’habitat et au milieu de vie (3 U.V)

1977 1ère année .Maîtrise de sciences et techniques appliquées à l’habitat et au milieu de vie.

1975 DEUG physique, chimie.



PERMIS B + Véhicule

ACTIVITES PRATIQUEES : Ski, randonnée en montagne,mer, lecture, musique, voyages,.