Jean-Michel DUPONT

Spécialiste de la carte à puce et des télécoms, j'ai travaillé dans plusieurs PME comme dans des grandes entreprises et dans le conseil en stratégie.

Je participe actuellement à un LBO en tant que Directeur Général.



Pour me contacter directement : jm.dupont@neuf.fr



Mes compétences fonctionnelles sont les suivantes : direction générale de PME, LBO, management commercial, vente & négociations en France et à l'international, management de contrat, stratégie et marketing produit



Mon expérience couvre les secteurs suivants :

intégration de système, cartes à puce, NFC, sans contact, m-payment, RFID, constructeurs de mobiles et de réseaux, opérateurs télécoms, conseil en stratégie & management, transport public



Mes compétences :

Business

Commercial

Conseil

Conseil en Stratégie

Consulting

Direction générale

Direction Marketing

Intégration

International

Management

Marketing

Marketing International

Mobile

NFC

RFID

Sales

Stratégie

Télécoms

Vente