Jean Michel DUQUENNE

Depuis vingt ans, mon travail au sein des différents magasins m’a permis d’approfondir ma connaissance du secteur produits frais, de développer des qualités et une aptitude à l’encadrement avec un management à la fois ferme, mais humain. Ma rigueur, mon dynamisme et mon sens de l’organisation se sont également confortés. Ma présence quotidienne sur le terrain est devenue pour moi une priorité afin d’être à l’écoute des clients pour leur garantir une meilleure satisfaction. Organisé, méthodique et enthousiaste, j’ai toujours su communiquer à mon équipe mon envie d’avancer, mon amour du travail bien fait et surtout le sens du service que je mets un point d’honneur à défendre.

Je participe au recrutement, la formation et l’intégration de tous les nouveaux employés.

Les points forts de ma carrière ont été mon implication complète dans la création et l’implantation du secteur frais libre-service et traditionnel sur plan, meubles, chambres froides et labos pour la création d’un hyper E.LECLERC de 10 000 m².

J’ai également vécu plusieurs agrandissements dans différents magasins.

L’un des temps forts a été également la création d’un document concernant l’audit de traçabilité en magasin, celui-ci a été élaboré en centrale par cinq responsables qualités et moi-même et sert maintenant de document officiel au niveau national.

J’ai également occupé le poste de directeur adjoint dans un hypermarché pendant plus de deux ans puis de directeur de supermarché.



