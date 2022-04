Julie DUQUENNE

Ma passion pour la photographie est présente depuis ma plus jeune enfance. Au fil du temps elle ne s'est pas estompée, bien au contraire, c'est pourquoi j'ai décidé d'en faire mon métier.



Aujourd'hui je peux vous proposer mes services pour immortaliser votre mariage, le baptème de votre enfant, votre anniversaire ou tout simplement une séance photo avec votre famille ou vos amis. Je partage également un intérêt certain pour la vidéo. Je peux donc vous proposer mes services en tant que vidéaste.



J’espère vous faire découvrir à travers la visite de mon site mon univers et mes passions. Pour toute question, remarque ou proposition de travail, n’hésitez pas à me contacter.



www.julieduquenne.com



Mes compétences :

Indesign CS6

Word

Photoshop

Photographie

Illustrator

Régisseur

Adobe Premiere Pro

Adobe Lightroom

Filemaker pro

Final Cut Pro

Prises de vues vidéo