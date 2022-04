Jean-Michel DURROTY

Au fil des rencontres "virtuelles" et des idées de projets, nous avons constitué avec plusieurs "pure player" la société Meetoyen.



Loin des standards des start-up et autre SSII, nous mettons à disposition nos compétences pour "offrir" un référencement différent aux entreprises locales, un journal 100% web pour annoncer les dates d'événements, un service de petites annonces, de CV en ligne, un photothèque de France... et pas mal de projets qui commencent à sortir des cartons.



Notre système économique basé sur l'affiliation et la publicité en ligne nous permet de proposer gratuitement ces différents services.



Mes compétences :

CSS

Graphisme

Intégration

Internet