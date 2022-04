Jean-Michel EICH

Depuis presque dix ans, j’assure la fonction de chef de projets internationaux au sein de différentes entreprises du secteur automobile en mettant à profit le large spectre de compétences acquises au cours de mes précédents postes.



Mon cursus est marqué par la perpétuelle remise en question et jalonné par les défis. Ceux-ci m’ont donné l’ouverture d’esprit favorisant la capacité d’écoute. En plus de développer mes compétences linguistiques, ils ont permis de confronter mon professionnalisme, mon autonomie et ma réactivité à des référentiels culturels et impératifs professionnels différents.



Mes compétences techniques sont au cœur de mon savoir faire. Mes expériences manageriales et commerciales acquises ces dernières années élargissent mon champ d’action.



Mes compétences :

Automobile

Dynamique des structures

International

Ingénieur

Acoustique

Simulation numérique

Chef de projet

Mécanique

Gestion de projet

Mécatronique