Jean Michel ENGUIALLE

Seul ou en renfort d'autres cabinets, apport d'expertises à des ETI, PME ou administrations pour organiser, planifier, piloter et accompagner l'avancement de projets stratégiques.



Proposition d'un service complet comprenant l'analyse préalable, la réalisation, le reporting et le cas échéant, le pilotage de maîtrise d'oeuvre externe.

L'expertise s'appuie sur des méthodes, des outils, des templates et des benchmarks et portent en particulier sur :

- l'évaluation du système d'information

- l'évaluation et la transformation des process, de l'organisation interne, des compétences internes et de la capacité à évoluer de la DSI

- l'assistance aux choix de sourcing : stratégie de sourcing, appels d'offres d'externalisation, contractualisation, transition, organisation et synchronisation des modes de travail, gouvernance de contrats.



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Qualité

Maintenance

Direction de projet

Accompagnement du changement

MOA

Management

ITIL

Audit

budgets

Munitions

Helpdesk