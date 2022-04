Jean-Michel FABRE

Plus de 12 annees d'experience professionnelle internationale dont 8 ans aux USA, 1 an au Canada et 3 ans au Royaume Uni

Profil generaliste forme dans de grands groupes:

Sodexho Alliance - 8 ans, Papa John's (3eme franchise de pizza au monde - 3000+ restaurants)

Experience en ventes, relation clientele, strategie, plannification, marketing, achats, logistique et distribution

Tres forte adaptabilite, flexibilite et sens de la communication

Aime charge de travail, challenges, gros projets de developpement internationaux et responsabilites. Actuellement membre du comite de direction pour Papa John's

Tres grande ouverture d'esprit, gout prononce pour cultures etrangeres et voyages



Mes compétences :

Achats

Consultant

Consulting

Franchise

Hôtellerie

International

Marketing

Marketing achats

MBA

Plannification

Recherche

restauration

Stratégie

USA

ventes