Jean-Michel FABRE

J'ai créé NATURAL BAG et opté pour un nouveau projet de vie après une carrière au sein des plus grands groupes de protection sociale. En partenariat avec un Groupe indien , fabricants de produits en jute et coton qui partagent mes valeurs de respect des hommes et de l'environnement, je réalise toutes sortes de sacs et accessoires à destination des entreprises, des agences de communication et de toutes les structures qui sont dans une démarche de promotion environnementale.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

Gestion du changement

Organisation du travail

budgets