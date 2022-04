Jean-Michel FACHAUX

Au cours des 20 dernières années passées au sein de différents groupes pharmaceutiques internationaux, j’ai occupé des positions managériales essentiellement tournées vers l’international, et ceci dans de multiples domaines :



* Direction Site

* Logistique et Achats sous-traitance : PIC, PDP, PCT, analyse financière make or buy, réduction des prix d’achats (formes sèches, stériles, medical devices dont SAV, savons,…), contrats, analyse écarts d’achats, reportings financiers & logistiques,…

* Production lots cliniques et commerciaux : démarrage d’unités pilotes ou industrielles, avec de très hauts standards QSHE et Qualité BPF/cGMP dont une au Canada pour fournir les produits pharmaceutiques/cosmétiques pour les US et le Canada, gestion de la maintenance des équipements, souci permanent de l’amélioration continue des méthodes et processus pour une meilleure productivité (5S, SMED, KAIZEN…), une réduction des pertes, des coûts, des délais pour au final, un meilleur PRI, un meilleur service clients, ...

* Gestion de projets de lancements produits et investissements équipements en tant que directeur ou chef de projet.

* Développement/optimisation/transfert de procédés,

* Qualité/Contrôle : audits de site,



Toutes ces expériences m’ont permis d’acquérir des compétences solides, un savoir-faire reconnu, une vision globale des opérations et des contraintes associées, que je mets actuellement au service de Biogen Idec depuis Mars 2013.



Mon esprit d’analyse et de synthèse, ma force de proposition, ma rigueur de gestion, ma résistance au stress, ma persévérance et mon dynamisme sont des atouts pour la réussite de chacune des missions qui me sont confiées.



Ma capacité de négociation est également devenue un de mes atouts majeurs pour conclure et boucler des affaires avec des résultats probants.



Mes qualités relationnelles reconnues, mon ouverture, mes sens de l’écoute et de l'organisation, mon esprit d’équipe, ma capacité à gérer le changement, m’ont permis le recrutement de postes clés, l'encadrement, la montée en compétence et en performance de l'ensemble du personnel.



Mes compétences :

Lean manufacturing

Cosmétique

Gestion de projet

Bonnes Pratiques de Fabrication

Supply Chain