Jean-Michel FAURE-VINCENT

- Gestion et suivi programme sport marketing running de Salomon France

- Gestion et suivi programme du retail marketing running de Salomon France auprès de 80 points de ventes clés.

- Community management pour les marchés francophones de Salomon SA et marché français de Suunto SA

- Responsable lancement produit XT Wings Salomon, élu meilleur lancement de produit par le magazine Runner’s World USA en septembre 2008

- Team Manager des teams Salomon France depuis 2004

- Vice président Skyrunning France

- Gestion et planification de carrière sportive et médiatique de plusieurs sportifs de haut niveau





Quelques dates :

2017 : directeur sportif Redbull 400 France

2016 : Directeur sportif Wings For Life Run France, élu meilleur événement de course à pied 2015, lors des sommets de la course à pied en Mars 2016

2015 : création du Over the Mountain, Running challenge

2014 : lancement et marketing pour Active Patch U4

2013 : création du Skyrunner France Series

2012 : Création et coordination programme d entrainement et découverte du trail en ville : City Trail

2011 : Création, mise en place programme détection des meilleurs espoirs du trails running Français

2010 : Création, mise en place de la compétition par équipe : La traversée (GR5 Chamonix/Briançon)

2010 : Création et co-organisateur de la compétition RedBull Element Talloires

2009 : Creation, et gestion des Trophées du trail

2008 : Création, mise en place de stages ouvert à tous : Running Camp

2004 : Création et Coordination générale du challenge National des trails Salomon / Endurance



Clients : Salomon France, Active Patch U4, Compex, Julbo, Spirulina, Les Arcs Resort, Suunto SA, Oxitis, Logo SA, Salomon SA, Red Bull, Moussproduction, Myotest, Belle Ile en Trail, Outdoor Editions, Montagne TV