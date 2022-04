Jean Michel FEUTRY

Manager expérimenté, créatif et particulièrement dynamique spécialisé dans la gestion de projets ainsi que toutes activités touchant au développement du capital humain.



Compétences professionnelles en gestion de projet:

Capacité à cadrer un projet, à le transformer en actions concrètes et à obtenir l'adhésion des acteurs. Excellentes aptitudes de communication et de négociation dans le respect des différents acteurs et de leurs rôles.



Compétences professionnels en RH :

Gestion du changement, gestion des formations, développement des personnes, résolution de problème complexe en situation de crise, progression de dialogue dans des situations conflictuelles.



Mes compétences :

Sens des responsabilités