Jean-Michel FRIPPIAT

Gradué en informatique, je possède quatorze années d'expérience professionnelle dans des fonctions d'analyste-programmeur, d'architecte technique et de team leader. Je dispose d’une connaissance approfondie des méthodes d'analyse et d'un vaste bagage technique (architecture, développement, réseaux, bases de données, technologies Internet, ...).

Doté d'aptitudes relationnelles, j'ai pour objectif de faire preuve d'efficacité et de rigueur dans la réalisation de projets, seul ou en équipe. Responsable, autonome, flexible et doté d'un bon esprit d'initiative, j'aime être à l’écoute constante des besoins de mes clients et leur fournir un travail de qualité tout en respectant les priorités et les délais.

Mon expérience internationale me permet d'utiliser le français ou l'anglais comme langue de travail.

Passionné d'informatique depuis l'âge de dix ans, j'aime consacrer du temps à la veille technologique, particulièrement dans le monde de l'open source.



Mes compétences :

JavaScript

SQL

Informatique

Java EE

Java

Java Platform

Spring

Oracle

Gestion de projet