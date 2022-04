Jean-Michel GARY

En 2008 je quitte la Société MAPE après 15 années de développement d'un département qualification salles propres, pour prendre part à la création de la Société ProLySP.

Le cœur de métier de l'entreprise ProLySP est la qualification des salles propres (pression ou dépression) ainsi que des équipements types hottes à flux laminaire, PSM ..., avec une spécialisation vers le secteur de la santé (Laboratoire Pharmaceutique, Dispositifs médicaux, Hospitalier)

En Janvier 2015, l'effectif de l'entreprise ProLySP est de 10 salariés, avec une volonté de poursuivre notre croissance et un objectif principal qui est l'obtention d'une certification ISO 9001 dans les deux ans à venir.

De formation scientifique (DUT Biologie), je travaille depuis plus de 25 ans dans le domaine de la prestation de service pour les industriels utilisant des salles propres ou pour qui la maitrise de la contamination est importante.

J'ai commencé en 1987, durant un an comme formateur dans le domaine du bio nettoyage, pour le personnel Hospitalier.

J'ai poursuivi durant 5 ans comme technicien de contrôle de salles propres essentiellement dans le domaine de la micro électronique pour une Société Filiale du groupe ONET à GRENOBLE.

En 1993, j'intègre la Société MAPE jeune start-up de l'est de la FRANCE spécialisée dans le domaine du contrôle d'environnement, essentiellement orienté vers l'industrie automobile. Pour cette entreprise je vais amener mon savoir faire avec une orientation marquée vers les secteurs de la santé. Cette collaboration sera fructueuse jusqu’à fin 2007, elle permettra la naissance d'un département de 20 collaborateurs répartis sur 4 agences en France réalisant plus de 2 M€ de CA dans le domaine de la qualification des Salles Propres.





Mes compétences :

Burn out

Qualification

Salles propres

Test