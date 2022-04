Jean Michel GAUDRON

Mon objectif aujourd’hui est de poursuivre ma carrière dans l'informatique tout en y rajoutant mes expériences et mes compétences professionnelles antérieurs.

Après plus de 16 ans dans la vente de produits pour le particulier, j'ai décidé d'effectuer une reconversion professionnelle.

Issu d’une formation en électronique et passionné de produits high tech, j’ai complété mes connaissances en informatique avec un BTS. Cette spécialisation a été dictée par ma passion pour l’informatique mais surtout par ma volonté de me perfectionner dans un domaine technique.



Je souhaite mettre mon expérience et mes compétences au profit d’une société qui me permettra de m’épanouir professionnellement.



Mes compétences :

Communication

Rigueur

Support technique

Management

Autonomie