Jean-Michel GERMES

Je travail autour des solutions de messageries unifiées basées sur Microsoft Lync 2010 et 2013 et Skype for Business 2015

J'ai précédemment travaillé autour des solutions Apple client et Serveur ainsi que sur du déploiement de terminaux mobile iOS au travers d'OS X Server



Je suis certifié sur Lync ainsi que sur OS X:

- Lync Server 2010 MCITP (70-664, 70-665)

- Lync Server 2013 (70-336, 70-337)

- ACTC sur 10.7

- ACSA sur 10.6



Ancien formateur pour SUPINFO, j'ai enseigné les cours de VOIP basées sur Asterisk ainsi que Apple sur Mac OS X Client et Server pour lesquels j'ai réalisé les support de formations pour le cours sur 10.7.



Mes compétences :

Lync

OS X

Mac OS X Server

MDM

Exchange

Skype for business