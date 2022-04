Jean-Michel GODE

Ma spécialité est de faire émerger des solutions depuis l'intérieur des organisations (entreprises, associations, institutions) pour développer l'engagement des collaborateurs, libérer leurs talents et leur créativité et favoriser leur efficacité.

Pour cela, je mets en œuvre des outils collaboratifs qui permettent aux équipes de se transformer et de s'organiser de façon autonome dans la durée.

Par exemple, avec l'un de ces outils, BOEING a pu concevoir une nouvelle porte d'avion en 4 mois au lieu des 2 ans habituellement nécessaires.



Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter mon siteArray.



J'utilise très peu ma page Viadeo. Pour m'adresser un message ou une demande de contact, je vous invite m'envoyer directement un mail à l'adresse jean-michel@jmgode.com. Merci.



Mes compétences :

Communication

Développement durable

Sociocratie

Intelligence collective

Facilitation des organisations

Holacracy