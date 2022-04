Jean Michel GODSON

Depuis plus de 20 ans, j'ai occupé différentes fonctions dans l'informatique, ce qui m'a permis d'acquérir une véritable expertise dans des domaines aussi variés que chef de projets ou responsable exploitation.

En 2011, l'entrepreneuriat devient une nécessité. L'étude et le développement d'un progiciel intranet de gestion d'établissements préscolaire pour une société Marocaine me décide a m'expatrier.

Après plus de 8 ans à l'étranger, l'envie de redonner une nouvelle impulsion à ma carrière se fait sentir et me stimule pour rentrer en France.



Mes compétences :

Microsoft Windows 9x

Visual Basic

SQL

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Windows 2000 Professional

JavaScript

HP-UX

Autocad

UNIX

Turbo Pascal

Oracle PL/SQL

Oracle

Microsoft Windows

Microsoft Office

Linux

HTML

Sage Accounting Software

Quest

Oracle Forms

Oracle Developer 2000

OpenOffice

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 3.x > Windows 3.1

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual C/C++

Microsoft SQL Server

Microsoft DOS

Merise Methodology

Macromedia Dreamweaver

Lotus 1-2-3

Lisp

HP Server Hardware > HP 9000 Servers

FTP

Cisco Switches/Routers

Cascading Style Sheets

CADDS

C++

Apache WEB Server

AMC Designor

eCommerce

Microsoft Access

Korn Shell