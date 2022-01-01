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Jean-Michel GORDOWSKI-SABBAGH

PARIS

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Paris dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

DESS SCIENCES ECONOMIQUES
COMMUNICATION :
PROCOM
INTERDECO
TED BATES
DG DU GROUPE IMAGES ET SIGNES PUIS DE L'AGENCE ET VOILA
COMPRENANT STIMUL CONSEIL (PROMOTION DES VENTES), EMOTION (CONSEIL EN COMMUNICATION)
PRINCIPAUX CLIENTS :
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Mes compétences :
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