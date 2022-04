Jean Michel Gouyette

Construire le futur au présent



Parce que La réduction de la consommation des énergies et des matériaux nécessaires à la croissance repose en grande partie sur la dématérialisation (Rapport de l’Unesco).



NOUVEAU PARADIGMES DES AFFAIRES:

Les récentes lois sur la dématérialisation autorisent des solutions de correspondance dématérialisée élevant significativement le niveau de productivité de l'entreprise. Ces mesures s’appliquent à toutes les activités PME/PMI, administrations, professions libérales, particuliers. De plus elles contribuent pour tous à la sortie de la crise actuelle.



SECURITE JURIDIQUE OBLIGE

Signez désormais tous vos actes et agréments d'affaires, dans l’instantanéité, avec vos partenaires dans le monde entier. Vos documents bénéficient à présent de la valeur légale certaine probante, certifiée par huissier de justice.



GARANTIE DE PRESERVATION DE VOS PREUVES LEGALES

Vos précieux documents originaux seront désormais conservés dans des coffres forts électroniques sécurisés, accessibles par vous seul 365 jours par an, n’importe où dans le monde.



AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITE

La suppression des actifs immobilisés de la chaine éditique, autant que l'utilisation de la gestion documentaire externalisée de vos bases de données, vont contribuer au relèvement significatif de la productivité de votre entreprise.



VOTRE IDENTITE DIGITALE, quel en est son enjeu ?

Un Sondage qui ne va pas vous laisser indifférent.



