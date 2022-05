Nathalie SOCIER

Depuis 2010 développement d'activités dans le domaine de l'Art et de la décoration :

www.artendeco.com

www.mecenart.com

Spécialisée en distribution de solutions murales artistiques en tant que bureau d'usines.

Cible : professionnels de la décoration, décorateurs, agenceurs, hotellerie



Directeur Général NewBiz Europe

Business développement international pour le compte de sociétés françaises et étrangères plutot spécialisées logiciels grands public et accessoires



Sociétés représentées :

www.avlinkinc.com

www.microapp.com

www.vitalup.com

www.orlogix.com

www.x-oom.com



Cible clients : Retail, VAD, OEM



Spécificités produits :

Accessoires pour portable

Logiciels utilitaires et sécurité

Autre département sur les produits déco, art, mobilier



Prestations de services :

- Création de réseaux de distribution Europe

- Relations Presse

- Animation de réseaux

- Conseil en stratégie de développement sur des marchés cibles : distribution, OEM, développement international

- Mise en relation comptes clés

- Apporteur d'affaires

- Stratégie marketing

- Recherche et développement de nouveaux produits

- Négociation de contrats importation, licences, OEM ...



Expérience :

18 années d'expérience dans l'édition logiciel et importation d'accessoires

Représentation de plusieurs firmes étrangères et françaises en business développement

Création de réseaux de distribution europe et bureau de liaison

Direction de filiale et centre de profits.



Mes compétences :

Art

Business

Business development

Décoration

Europe

Export

Marketing

Multimedia

Presse

Relations Presse

Stratégie

Stratégie marketing