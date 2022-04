Jean Michel HACQUIN

AGE DE 51 ANS, ET APRES PLUS DE 30 ANS PASSES DANS LA GRANDE DISTRIBUTION A TRAVERS DIVERSES SOCIETES,JE ME SUIS LANCE DANS UNE NOUVELLE ACTIVITE PROFESSIONNELLE,LA VENTE PAR LE NET DE PRODUITS S'ADRESSANT AUX PARTICULIERS,ENTREPRISES,SUPERMARCHES

HYPERMARCHES.C'EST UNE FACON D'Y RESTER PAR UN BIAIS COMPLETEMENT DIFFERENT.UNE BONNE MANIERE DE SE REMOTIVER ET ALLER DE L'AVANT