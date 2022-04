Jean Michel HAINE

NewField IT,est spécialisée dans le conseil et la commercialisation de logiciels dédiés au marché de l’impression (Equitrac, SafeCom, SafeQ, EveryOnePrint) et de la numérisation (eCopy, AutoStore).



NewField IT, éditeur de logiciels,développe et propose Asset DB™ aux entreprises. Cette suite logicielle permet de connaître les usages d’un étage entier d’équipements d’impression en environnement de bureau. En combinant cette cartographie à une base de données définissant la configuration des équipements d’impression, les entreprises ont toutes les clés en mains pour contrôler leur utilisation et maîtriser l’ensemble de leurs coûts d’impression.





NewField IT certifiée Iso 9001 et 27001, maîtrise les processus et respecte la confidentialité de ses revendeurs et clients.



Nos prestations s’effectuent dans les pays francophones (France, Benelux, Suisse, Maghreb, Congo…) et anglophones (Angleterre, Irelande, Écosse, États-Unis…).

Nous travaillons exclusivement au travers d'un réseau composé de revendeurs bureauticiens et/ou IT.



De par sa structure, NewField IT est le contact unique pour le support multi-pays.Cela permet de suivre les appels clients avec un seul outil de management CompleteView Organsation analitycs.



Lors de réunions périodiques,nous fournissons des suivis par pays en démontrant le respect des SLAs.





