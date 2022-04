Jean-Michel HERNANDEZ

A l'issue de mes études initiales, je me suis lancé dans l'informatique de gestion par goût et intérêt et bien sûr parce que cela correspondait à mes aptitudes. J'ambitionnais une carrière riche où se mêleraient des éléments moteurs pour moi: progrès, technologie, gestion, management, vie d'entreprise.



Ma polyvalence en gestion et en informatique fait que je me suis trouvé particulièrement à l'aise dans les rôles de chef de projet en informatique de gestion, aussi bien en PME que dans un grand groupe industriel.



Afin de proposer un service plus complet aux employeurs, j'ai choisi de suivre 2 formations complémentaires afin d'acquérir des connaissances dans les technologies web, en conception et en développement objet.



Pour continuer à évoluer, apprendre et être utile, je recherche une entreprise dynamique, ayant la culture projet, où je puisse apporter mon expérience tout en continuant à m'accomplir professionnellement.



Je recherche particulièrement dans les domaines suivants:



. conduite de projet

. gestion d'application

. erp

. mise en oeuvre de technologies web

. conception et développement



Mes compétences :

Webmaster

E-commerce

Marketing

Chef de projet informatique

Aix

PHP

Web

Linux

UNIX

Ubuntu

Java

JavaEE

Oracle PL/SQL

Oracle

Microsoft .NET Technology

SAP HR

PROGRES

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Java Enterprise Edition

Business Objects

Android

E-Business

Visual Basic for Applications

VRML

Turbo Pascal

TCP/IP

SQL

SAP CO PC

Reduced Instruction Set Computer (RISC)

Personal Home Page

PP96

NetBean

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Microsoft Project

Microsoft Excel

Microsoft DOS

Microsoft Access

Merise Methodology

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Korn Shell

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

IntelliJ IDEA

ISO 900X Standard

IBM AS400 Hardware

HTML

GW-BASIC

Ethernet

EDI

ECLiPSe

Cisco Switches/Routers

Cascading Style Sheets

CSH

C Programming Language

Apache WEB Server

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

AIX UNIX

PL/SQL

PROGRESS

Nuxeo

GED

WordPress

SQLite

SPIP

PostgreSQL

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Internet Information Se