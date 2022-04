Jean Michel HOF

Spécialisé depuis 15 ans dans ce domaine, j'ai créé mon propre cabinet de courtier en assurances et gestion de patrimoine.

Je gère ainsi pour le compte de mes clients, l'épargne, la retraite mais aussi les placements, la défiscalisation ou encore les mutuelles santé.

C'est grâce aux accords passés avec une dizaine de compagnies d'assurance que je peux proposer des solutions personnalisés et adaptées aux besoins de mes clients.

De plus je propose une solution globale à mes clients en gérant l'ensemble des formalités administratives liées à leur changement de situation.