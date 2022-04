Jean-Michel HOFF

Après une double formation en sociologie et en urbanisme et aménagement, j'ai au cours des 20 dernières années exercé dans trois domaines d'activités :



> l'aménagement des territoires et la construction de solutions habitat adaptées en tant que directeur général d'un groupement d'intérêt économique regroupant quatre bailleurs sociaux, une collectivité ,un promoteur et un lotisseur. Ma mission outre la création et la direction de la structure consiste à développer et monter des opérations mixtes (logement aidé, accession sociale, aménagement, ...) ou spécifiques (personnes âgées, ...) dès le stade de l'opportunité foncière en me positionnant comme interlocuteur unique des élus, collectivités et professionnels de l'immobilier.



> le logement social où j'ai créé une direction de l'ingénierie sociale et urbaine en charge de l'ensemble des programmations contractualisées ( dossier ANRU sur cinq quartiers pour un total d'investissement de 132 000 millions d'euros, plan de cohésion sociale, contrat urbain de cohésion sociale) et assuré la direction générale d'une SA d'HLM dans le cadre d'un projet de fusion absorption



Outre la définition des stratégies d'interventions et du pré montage financier et administratif de diverses opérations de réhabilitation, de résidentialisation, d'amélioration de la qualité de service et de gestion urbaine de recrutement, j'ai également conçu et assuré la direction de projet d'une très importante opération de démolition reconstruction en site occupé (quartier Brossolette à Mulhouse Bourtzwiller).



> le monde associatif en tant que chargé d'études urbaines et chef de projet politique de la ville. Mes spécialités consistaient à :

*réaliser des prestations de type Maîtrise Oeuvre Urbaine et sociale sur des territoires urbains dits sensibles pour le compte de bailleurs sociaux ou de collectivités

*accompagner des habitants (propriétaires ou locataires) dans la définition et la mise en oeuvre de projets structurants (OPAH Copropriété dégradée, opération de démolition, ...)

*animer des réseaux d'acteurs locaux (élus, administrations,associations...) dans la définition et le montage technique, administratif et financier de projets et d'actions.



Ces différentes expériences qui représentent plus de 10 ans de pratique dans le domaine de l'habitat et du logement (privé et public)m'ont permis de devenir un cadre confirmé en matière de définition, de conduite et de pilotage de projets complexes nécessitant une adaptation permanente et un recours réel à la pluridisciplinarité (social, gestion, technique, ...) .



Mon approche des projets se base en premier lieu sur mon esprit d'analyse et de synthèse pour définir des objectifs à même de répondre aux logiques et stratégies propres à chaque acteur. Elle se base en deuxième lieu sur beaucoup de pragmatisme et d'engagement personnel. Elle se base enfin sur ma capacité à savoir constituer des équipes aux compétences complémentaires.



Manager expérimenté, je sais en effet faire adhérer et mobiliser dans la durée collaborateurs et partenaires sur la base de la mutualisation des savoir faire et des compétences.



Combinant approche globale et niveau local, vision stratégique et réponse de proximité, je suis particulièrement attaché au sens de l'action.



Mes compétences :

Ressources humaines

Direction générale

Logement social

Communication

Marketing

Développement durable

Politique de la ville

Urbanisme

Gestion de projet

Management

Direction de projet