Jean-Michel HUET

Diplomé de Psychologie depuis 1983, j'exerce exclusivement en cabinet libéral, après avoir occupé divers postes en hopital de l'AP-HP, clinique psychiatrique et dispensaire pour étudiants.



Je me consacre à un exercice libéral centré sur une pratique analytique générale et plus spécialisée sur les troubles de comportement alimentaire ainsi qu'une spécialisation sexologique sur les personnes souffrant de troubles de l'alimentation.



J'interviens dans divers medias ainsi régulièrement dans les congrès scientifiques au sujet des troubles alimentaires et de la sexualité.



Actuellement, je dirige une étude sur la sexualité des personnes souffrant de TCA qui, par le nombre de sujets, est la première au monde.



Pour plus de précisions, il est possible de consulter mon site:

www.anorexieboulimie.fr



Mes compétences :

Psychologue

Psychanalyse

Supervision

Psychothérapeute

Formation