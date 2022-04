Christophe CADINOT

Polyvalent sur les applicatifs téléphoniques, je suis passioné par la technologie.

Je peux ainsi travailler sur:

Alcatel 4400 Call Center Supervision

Work Force Management (Genesys)

Configuration Utility (Genesys)

Configuration Manager (Genesys)

Web supervisor (Genesys)

CCPulse + (Genesys)

Marketic One M@s (Logica)



Utilisateur plus que technicien telecom, je met mon expérience au service du réseau de distribution de mon entreprise afin d'améliorer et d'optimiser les performances des centres d'appels.

Je suis formateur sur l'ensemble des applicatifs précités

Je suis Chef de Projet MOA, dernière mission: déploiement de l'outil WFM sur tous les centres d'appels MACIF.

Rattaché à la Direction Organisation Qualité Ile de France, j'ai aussi suivi une formation Lean Six Sigma



Ma devise préférée: "Ne pas prévoir, c'est déjà gémir !"



Mes compétences :

Centre d'appel

Pabx

Cti

Planification

VoIP

Management

Gestion de la relation client