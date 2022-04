Jean-Michel HUVET

Un parcours varié à travers des multinationales et des PME's locales m'ont permis d'acquérir de solides compétences dans le support méthodes aux opérations de fabrication industrielle, mais également dans des fonctions connexes : achat, approvisionnement et qualité.

Je recherche un secteur industriel innovant, si possible international, pour accompagner un processus de production, transformation, réparation... J'ai particulièrement à cœur de mesurer ses performances industrielles pour mettre en place des solutions innovantes internes ou externes, permettant des améliorations majeures qualitatives et économiques.



Mes compétences :

Achat

Anglais

Electronique

Électrotechnique

Engineering

Maintenance

Mécanique

Process

Production

Qualité

SAP

Supply chain

Support

Technique