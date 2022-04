Associé fondateur d'ALKYNE-Avocats,Jean-michel ICARD est avocat au Barreau de Paris depuis 1978.Il intervient au profit de sociétés et/groupes de dimension nationale et internationale (transport,industrie,informatique,banque...).Aux côtés du Général Jean-Pierre MEYER,il met en oeuvre en conseil et formation la méthode déposée MARPSA (méthode d'appréciation du risque pénal et stratégie d'anticipation) au profit de ses clients ,afin de les assister utilement dans l'anticipation,la prévention et la solution de leurs risques juridiques consécutifs à des atteintes aux biens,personnes et systèmes d'information.A cet effet,il mobilise un réseau d'experts de haut niveau et utilise un outil informatique innovant et performant d'aide à la décision stratégique dénommé REFLEXTRAT.Il collabore avec le pôle Européen de sécurité-CNPP dans des formations sur l'anticipation et la prévention du risque juridique ou de certains risques spécifiques tels que le Blanchiment.



Mes compétences :

Anticipation et prévention des risques juridiques